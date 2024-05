Frankfurt/Main

Radsport

Degenkolb hofft auf Olympia-Teilnahme: «Wäre mega»

Von dpa

i John Degenkolb hatte beim Radrennen Eschborn-Frankfurt eine couragierte Leistung gezeigt. Foto: Arne Dedert/dpa

Fast eine kleine Ewigkeit ist es her, als Radsportler John Degenkolb bei Olympischen Spielen dabei war. In diesem Sommer will es der Routinier aber noch mal wissen.