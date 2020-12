Archivierter Artikel vom 09.09.2020, 17:27 Uhr

Der 26-Jährige, der als Edelhelfer von Emanuel Buchmann in die Rundfahrt gegangen war, hatte sich einen Infekt eingefangen und befand sich fast nur noch am Ende des Feldes. Mühlberger war bereits mit einer Handverletzung nach einem Sturz bei der Dauphiné-Rundfahrt angeschlagen in die Rundfahrt gegangen.

© dpa-infocom, dpa:200909-99-494818/2