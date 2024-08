Viermal in Serie holten die deutschen Teamsprinterinnen den WM-Titel. Nur Olympia-Gold fehlt noch. Es reicht aber nur zum kleinen Finale.

Olympia, Paris 2024, Radsport, Bahn, Teamsprint, Frauen, Qualifikation, Das deutsche Team mit Pauline Sophie Grabosch, Emma Hinze und Lea Sophie Friedrich in Aktion. (zu dpa: «Bahnrad: Teamsprint-Trio nur im kleinen Finale») Foto: Jan Woitas/DPA

Saint-Quentin-en-Yvelines (dpa) – Die deutschen Teamsprinterinnen haben bei den Olympischen Spielen das Finale verpasst und kämpfen nur noch um eine Bronzemedaille. Pauline Grabosch, Emma Hinze und Lea Sophie Friedrich setzten sich im Velodrome von Saint-Quentin-en-Yvelines in 45,377 Sekunden zwar gegen Mexiko durch und verbesserten zwischenzeitlich den Weltrekord, doch Neuseeland (45,348) und Großbritannien (45,338) toppten gar die Zeit. Im kleinen Finale trifft Deutschland nun auf die Niederlande.

Das deutsche Trio, das zuletzt viermal in Serie den WM-Titel geholt hatte, zeigte im zweiten Lauf eine gewaltige Steigung. In der Qualifikation waren die drei Sprinterinnen nur zur drittbesten Zeit gefahren. Doch es sollte trotzdem nicht reichen. Bei den Sommerspielen 2021 in Tokio hatten sich Hinze und Friedrich den Chinesinnen im Finale geschlagen geben müssen. Damals war der Wettbewerb noch mit jeweils zwei Starterinnen ausgetragen worden.