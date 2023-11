Bahnrad: Pröpster festigt Platz zwei in der Champions League

Bahnsprinterin Alessa-Catriona Pröpster aus Kaiserslautern liegt nach der dritten Runde der UCI Track Champions League in der Gesamtwertung weiter auf dem zweiten Platz. Der Abstand auf Spitzenreiterin Ellsesse Andrews aus Neuseeland hat sich aber vergrößert.

ARCHIV – Liegt in der Gesamtwertung der UCI Track Champions League weiter auf dem zweiten Platz: Alessa-Catriona Pröpster. Foto: Jane Barlow/PA Wire/dpa/Archivbild

St. Quentin-en-Yvelines (dpa) – Pröpster belegte auf der Olympiabahn in St. Quentin-en-Yvelines bei Paris im Sprint Platz fünf und siegte anschließend im Keirin. Keirin-Weltmeisterin Andrews führt mit 105 Punkten vor Pröpster (96).

Bei den Männern belegte Doppel-Weltmeister Theo Reinhardt aus Berlin im Scratch Platz 13 und im Ausscheidungsfahren ebenfalls Platz 13. In der Gesamtwertung liegt der 33-Jährige weiter auf Rang 17 unter 18 Fahrern. Die UCI Track Champions League endet in der kommenden Woche mit einer Doppel-Veranstaltung auf der Olympiabahn in London. Einzige deutsche Gesamtsiegerin war 2021 Emma Hinze aus Cottbus im Sprint.