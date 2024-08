Bahnrad: Friedrich mit Weltrekord zum Sprint-Auftakt

Anzeige

Saint-Quentin-en-Yvelines (dpa) – Die achtmalige Bahnrad-Weltmeisterin Lea Sophie Friedrich hat sich nach dem enttäuschenden Aus im Keirin-Halbfinale eindrucksvoll zurückgemeldet. Die 24-Jährige fuhr in der Sprint-Qualifikation in 10,029 Sekunden einen Weltrekord über 200 Meter in der fliegenden Runde. Damit setzte sich Friedrich an die Spitze des Rankings, das über die weitere Setzliste im Sprintturnier entscheidet.

Emma Hinze, die im Keirin als Fünfte am Donnerstag ebenfalls eine Medaille verpasst hatte, musste sich unterdessen in 10,198 Sekunden mit dem sechsten Platz beim Sprint-Auftakt begnügen. Hinter Friedrich sind die britische Teamsprint-Olympiasiegerin Emma Finucane (10,067) und die Neuseeländerin Ellisse Andrews (10,108) auf den Plätzen zwei und drei notiert. Die alte Bestmarke hatte die Kanadierin Kelsey Mitchell vor fünf Jahren (10,154) aufgestellt.

Noch am Donnerstag hatte Friedrich nach ihrem Keirin-Aus gehadert. «Ich habe keinen klaren Kopf behalten. Ich bin gefahren, wie ich nie gefahren bin. Passiv, nicht aktiv. Das kenne ich selber nicht von mir. Manchmal gehen die Nerven bei uns auch durch. Es lastet viel Druck auf uns», so Friedrich.