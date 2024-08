Bahnrad: Friedrich im Sprint-Halbfinale – Hinze raus

Anzeige

Saint-Quentin-en-Yvelines (dpa) – Die achtmalige Weltmeisterin Lea Sophie Friedrich ist bei den olympischen Bahnrad-Wettbewerben auf Medaillenkurs. Die 24-Jährige, die am Freitag Weltrekord in der 200-Meter-Qualifikation gefahren war, siegte im Viertelfinale gegen die Kanadierin Kelsey Mitchell souverän in zwei Läufen. Teamkollegen Emma Hinze verlor dagegen das Duell mit der neuseeländischen Keirin-Olympiasiegerin Ellesse Andrews in zwei Läufen und schied damit aus.

Durch ihren ersten Platz in der Qualifikation kann Friedrich erst in einem möglichen Finale auf die beiden großen Rivalinnen Emma Finucane aus Großbritannien und Andrews treffen.

Zumindest Friedrich hat nun die Chance auf ihre erste Einzelmedaille bei Olympischen Spielen. Im Kampfsprint Keirin waren Hinze und Friedrich, die zum Auftakt mit Pauline Grabosch Bronze im Teamsprint gewonnen hatten, auf die Plätze fünf und sieben gefahren. Die Medaillen-Entscheidung fällt am Sonntag, dem Schlusstag der Spiele.