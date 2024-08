Saint-Quentin-en-Yvelines

Sommerspiele

Bahnrad: Frauen-Vierer kann Olympiasieg nicht wiederholen

Von dpa

i Olympia, Paris 2024, Radsport, Bahn, 4000m Mannschaftsverfolgung, Frauen, Qualifikation, die Mannschaft aus Deutschland startet ins Rennen. (zu dpa: «Bahnrad: Frauen-Vierer kann Olympiasieg nicht wiederholen») Foto: Jan Woitas/DPA

In Tokio raste der deutsche Frauen-Vierer in Weltrekordzeit zu Gold. In Paris ist das Team nicht so schnell unterwegs und belegt Platz fünf in der Qualifikation. Maximal Bronze ist noch drin.