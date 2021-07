Die erste Alpen-Etappe der 108. Tour de France wird endgültig zeigen, wie es um die Form der Anwärter auf den Gesamtsieg steht. Auf dem 150,8 Kilometer langen Teilstück zwischen Oyonnax und Le Grand-Bornand geht es am Samstag vor allem im letzten Drittel Schlag auf Schlag.

Gleich drei Anstiege der ersten Kategorie sind zu bewältigen, bevor es hinab in den Zielort geht. In diesem Finale mit dem Col de la Colombière als letzten Anstieg war Linus Gerdemann bei der Tour 2007 zum Etappensieg und ins Gelbe Trikot gefahren. Am Samstag wird Titelverteidiger Tadej Pogacar auf die Gesamtführung spekulieren.

© dpa-infocom, dpa:210702-99-230988/2