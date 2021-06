Redon

108. Frankreich-Rundfahrt

4. Tour-Etappe: Nächste Chance für die Sprinter

Am letzten Tag in der Bretagne haben die Sprinter bei der 108. Tour de France eine erneute Chance. Auf den 150,4 Kilometern von Redon nach Fougères steht am Dienstag keine einzige Bergwertung auf dem Programm.