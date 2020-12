4. Etappe: Favoriten bei der ersten Bergankunft gefordert

Archivierter Artikel vom 31.08.2020, 18:07 Uhr

Nach 160,5 Kilometern mit Start in Sisteron geht es am Dienstag zur 1825 Meter hoch gelegenen Skistation in Orcières-Merlette hinauf. Der Berg der ersten Kategorie weist über 7,1 Kilometer eine durchschnittliche Steigung von 6,7 Prozent auf. Entscheidende Minuten werden die Topstars hier nicht rausholen, aber bei einem schlechten Tag können durchaus die Tour-Träume beendet sein. Für den angeschlagen in die Tour gegangenen Emanuel Buchmann sicher ein erster Gradmesser.

© dpa-infocom, dpa:200831-99-371482/3