Archivierter Artikel vom 16.09.2020, 17:35 Uhr

Méribel

Tour de France

18. Etappe: Vorsicht auf der Schotterstraße

Die letzte Alpen-Etappe der 107. Tour de France über 175 Kilometer von Méribel nach La Roche-sur-Foron ist am Donnerstag zwar nicht gar so schwer wie die Kletterpartie am Vortag, hat aber trotzdem ihre Tücken.