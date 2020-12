Archivierter Artikel vom 15.09.2020, 18:23 Uhr

Villard-de-Lans

107. Frankreich-Rundfahrt

17. Tour-Etappe: Königsetappe auf den Col de la Loze

Bei der 107. Tour de France kommt es auf der Königsetappe am Mittwoch zum großen Showdown der Favoriten. Am Ende des 170 Kilometer langen Teilstücks mit Start in Grenoble steht die Kletterpartie zum 2304 Meter hohen Col de la Loze an.