Archivierter Artikel vom 11.09.2020, 17:12 Uhr

Puy Mary

107. Frankreich-Rundfahrt

14. Tour-Etappe: Klassikerspezialisten sind gefragt

Auf der 14. Etappe der 107. Tour de France kommen die Klassikerspezialisten auf ihre Kosten. Auf dem 194 Kilometer langen Teilstück von Clermont-Ferrand nach Lyon erinnert am Samstag vor allem das Finale an so manch einen Frühjahrsklassiker.