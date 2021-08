13. Vuelta-Etappe: Sénéchal übernimmt Job von Jakobsen

Sénéchal sollte eigentlich den Sprint für den Niederländer vorbereiten, der aber auf dem letzten Kilometer einen Defekt hatte. So übernahm der Franzose selbst den Job und siegte nach 203,7 Kilometer von Belmez nach Villanueva de la Serena vor den beiden Italienern Matteo Trentin und Alberto Dainese.

„Wir haben alles perfekt für Fabio vorbereitet, dann hat er einen Platten. Mein erster Sieg bei einer großen Rundfahrt, das ist verrückt“, sagte Sénéchal.

In der Gesamtwertung gab es keine Veränderung. Der Norweger Odd Christian Eiking liegt weiter 58 Sekunden vor dem Franzosen Guillaume Martin und 1:56 Minuten vor Topfavorit Primoz Roglic aus Slowenien.

Am Samstag sind bei der Spanien-Rundfahrt auf der 14. Etappe wieder die Anwärter auf den Gesamtsieg gefragt. Am Ende des 165,7 Kilometer langen Teilstücks von Don Benito nach Pico Villuercas wartet ein 14,4 Kilometer langer Schlussanstieg mit durchschnittlich 6,3 Prozent Steigung. Die dritte große Landesrundfahrt des Jahres endet am 5. September mit einem Einzelzeitfahren in Santiago de Compostela.

