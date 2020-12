Archivierter Artikel vom 10.09.2020, 17:18 Uhr

Châtel-Guyon

107. Frankreich-Rundfahrt

13. Tour-Etappe: Heftige Kletterpartie im Zentralmassiv

4400 Höhenmeter, sieben Bergwertungen und das Ziel in 1589 Metern Höhe – die 13. Etappe der 107. Tour de France hat es am Freitag in sich.