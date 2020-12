Archivierter Artikel vom 07.09.2020, 09:15 Uhr

La Rochelle

107. Frankreich-Rundfahrt

10. Tour-Etappe: Windgefahr an der Atlantikküste

Vom Profil her ist die zehnte Etappe ein Traum für die Sprinter. Über 168,5 Kilometer verläuft das Teilstück am Dienstag von Le Château-d'Oléron nach Saint-Martin-de-Ré über komplett flaches Terrain an der Atlantikküste.