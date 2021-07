10. Tour-Etappe: Chance für die Sprinter – erneut Cavendish?

Nach den Kaltwetter-Etappen und dem Ruhetag in den Alpen geht es für das Peloton der 108. Tour de France in wärmere Gefilde.

Über weitgehend flache 190,7 Kilometer führt am Dienstag der Weg von der Olympia-Stadt Albertville nach Valence. In der Hauptstadt des Départements Drôme sollte die zehnte Etappe in einem Sprintfinale entschieden werden. Für den Briten Mark Cavendish ist es nicht nur die Chance auf seinen dritten Etappensieg bei der diesjährigen Rundfahrt. Der Mann von der Isle of Man könnte mit seinem dann 33. Erfolg bis auf einen Sieg an den Rekord von Eddy Merckx heranrücken.

© dpa-infocom, dpa:210705-99-261574/4