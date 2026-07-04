Spektakel zum Auftakt: Beim Mannschaftszeitfahren rasen die Tour-Teams durch Barcelona. Vingegaard zeigt Pogacar, Evenepoel und Lipowitz im schweren Finale, wie gut er in Form ist.

Barcelona (dpa) - Während Jonas Vingegaard nach seinem Sieg beim Tour-Auftakt seine Teamkollegen umarmte, stieg Remco Evenepoel vom deutschen Red-Bull-Team etwas nachdenklich zum Ausfahren auf die Rolle. Vingegaard war beim Mannschaftszeitfahren über 19,6 Kilometer für sein Visma-Team in Barcelona der schnellste Mann, damit setzte der Däne ein erstes Ausrufezeichen in Richtung der Konkurrenz um Topfavorit Tadej Pogacar, Evenepoel und Deutschlands Hoffnungsträger Florian Lipowitz. Am Ende hatte der zweimalige Tour-Champion acht Sekunden Vorsprung auf den Italiener Filippo Ganna von Ineos.

Vingegaards Dauerkonkurrent Pogacar landete für UAE auf Rang drei mit zwölf Sekunden Abstand. Evenepoel hängte seinen deutschen Teamkollegen Florian Lipowitz knapp zwei Kilometer vor dem Ziel ab und wurde Fünfter. Der Belgier war als mehrfacher Zeitfahrweltmeister und Olympiasieger hoch gehandelt worden.

Der Vorjahresdritte Lipowitz verlor 35 Sekunden und ist nach der ersten Etappe Achter in der Gesamtwertung. «Die Beine waren noch nicht ganz so gut, ich bin trotzdem ganz happy», sagte er in der ARD. «Wir haben drei Wochen Rennen zu fahren. Am Ende kommt es auf ein paar Sekunden nicht an.»

Anders als bei vorherigen Mannschaftszeitfahren bei der Tour wurde die Zeit bei allen Fahrern einzeln genommen. «Wir haben heute alles gegeben, ich hatte heute nicht meinen besten Tag», sagte Pogacars Teamkollege Nils Politt der ARD.

Die Taktik von Visma ging voll auf, noch an den letzten beiden Anstiegen hatte Vingegaard mehr Teamkollegen bei sich als seine Konkurrenten. Am Ende kämpfte er sich mit zusammengebissenen Zähnen alleine zur Ziellinie. Bei der ersten Zwischenzeit hatten Red Bull und UAE schon einen Rückstand.

Training auf Formel-1-Rennstrecke

Vom Meer ging es bei Temperaturen um 30 Grad zunächst auf langen Geraden durch die Innenstadt der katalanischen Metropole. In enger Formation passierten die Teams die ikonische Basilika Sagrada Família des berühmten Architekten Antoni Gaudí, ehe am Ende der 19,6 Kilometer zwei Anstiege anstanden. Dort setzten sich dann meist die Kapitäne ab, die bei einigen Mannschaften im flachen Teil auch geschont wurden. An der Strecke sorgten die Fans für eine beeindruckende Atmosphäre.

Lipowitz hatte vor der Tour gesagt: «Ich glaube, am Ende kann man bei Mannschaftszeitfahren mehr verlieren, als man gewinnen kann.» Ähnlich äußerten sich auch andere Favoriten. Der Modus wurde schon bei Paris-Nizza getestet, in diesem Jahr gewann dort die Mannschaft Ineos.

Die Teams steckten extrem viel Arbeit in die Vorbereitung. Training auf Formel-1-Rennstrecken und Tests im Windkanal standen bei vielen auf dem Programm. «Wir haben uns schon lange darauf konzentriert», sagte Evenepoel kurz vor dem Start. «Wir peilen den Etappensieg an, aber das machen natürlich viele Teams.» Der Belgier führte das Team von Beginn an und gab das Tempo vor.

Der deutsche Tour-Routinier John Degenkolb war am Vortag im Training gestürzt, quälte sich aber durch. «Das spürt man natürlich, dass das dann Energie kostet», sagte er der ARD.

Zuletzt gab es bei der Tour 2019 ein Mannschaftszeitfahren, damals in Brüssel aber noch im alten Modus. Die Disziplin ist körperlich und technisch hoch anspruchsvoll. Die Führungswechsel müssen gut abgestimmt sein, die Abstände untereinander so klein wie möglich, um nicht den kräftesparenden Windschatten zu verlieren.

Ziel am Sonntag wieder in Barcelona

Es war aber erst der Auftakt der Rundfahrt, die in den drei Wochen wieder viel Spektakel bieten soll. Pogacar ist auch in diesem Jahr der große Favorit auf den Gesamtsieg. Mit seinem fünften Triumph würde der Slowene mit den Rekordhaltern Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault und Miguel Indurain gleichziehen. Als sein ärgster Konkurrent wird wieder Vingegaard erwartet, der Ende Mai den Giro d'Italia gewann. Aber auch Lipowitz, Evenepoel und Frankreichs Hoffnung Paul Seixas zählen zu den Mitfavoriten.

Vor der Sagrada Família waren am Donnerstag unter dem Jubel von Tausenden Fans die Teams präsentiert worden. Barcelona ist zum fünften Mal Etappenort. Am Sonntag fährt das Hauptfeld aus Tarragona (13.45 Uhr) wieder in Richtung der katalanischen Großstadt. Dort wird es dann am Ende der 168,5 Kilometer spannend. Dreimal müssen die Fahrer über den Montjuïc mit kurzen steilen Rampen. Auch zum Ziel am Olympiastadion geht es wieder bergauf. Am Montag fahren die Profis dann nach Frankreich in die Pyrenäen. Die Tour endet am 26. Juli in Paris.