Der Doppel-Olympiasieger soll mit Florian Lipowitz eine Doppelspitze bei der Tour de France bilden. Bei der UAE-Tour zeigt er aber wieder Schwächen bei den steilen Anstiegen.

Hudayriyat Island (dpa) – Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel hat erneut deutliche Schwächen am Berg gezeigt und seine Chancen auf den Gesamtsieg bei der UAE-Tour quasi verspielt. Der Belgier, seit dieser Saison prominenter Teamkollege des deutschen Tour-de-France-Dritten Florian Lipowitz, erreichte bei dem WorldTour-Rennen die schwere Bergankunft in Jebel Mobrah mit mehr als zwei Minuten Rückstand auf den italienischen Tagessieger Antonio Tiberi, der damit auch das Rote Trikot des Gesamtersten übernahm.

Evenepoel, der am Dienstag mit dem Sieg im Einzelzeitfahren bereits seinen siebten Saisonsieg eingefahren hat, soll im Sommer bei der Tour de France eine Doppelspitze mit Lipowitz bilden. Eine klare Kapitänsrolle soll es nicht geben. Vize-Weltmeister Evenepoel zeigte sich aber bereits in der vergangenen Saison bei den schweren Anstiegen nicht konkurrenzfähig zu den Rundfahrt-Stars wie Tour-Champion Tadej Pogacar oder Jonas Vingegaard.

Evenepoel liegt in der Gesamtwertung als Elfter nun 1:44 Minuten hinter Tiberi. Gesamtzweiter ist 21 Sekunden zurück der mexikanische Jungstar Isaac del Toro.