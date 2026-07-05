Ob die dritte Etappe der Tour de France stattfinden kann, ist wegen heftiger Waldbrände in Südfrankreich unklar. Die Entscheidung fällt laut Behörden bis zum Abend.

Perpignan (dpa) – Waldbrände in Südfrankreich bedrohen die dritte Etappe der Tour de France. Bis zum Abend werde entschieden, ob die Etappe wie geplant stattfinden kann, sagte der Präfekt des Departements Pyrénées-Orientales, Pierre Regnault de la Mothe, bei einer Pressekonferenz, wie die Zeitung «Le Parisien» berichtete.

Der derzeit im Departement wütende Brand befindet sich etwa 70 Kilometer von Les Angles entfernt, wo gegen 17.00 Uhr die Ankunft der dritten Etappe der Tour de France erwartet wird. Gestartet werden soll am Montag gegen Mittag im spanischen Granollers. Die zweite Etappe am Sonntag führte das Feld mit 183 Fahrern von Tarragona nach Barcelona.

Fast 1.500 Hektar wurden bereits von dem Feuer erfasst, das in einem schwer zugänglichen Gebirgsmassiv ausgebrochen ist. Der Wind schürt die Flammen, das Feuer wird zudem durch trockenes und heißes Wetter begünstigt. Die Bekämpfung der Flammen sei die Nacht über bereits schwierig gewesen, erklärte der stellvertretende Feuerwehrchef der Region, Oberst Stéphane Clerc, wie «Le Parisien» berichtete. «Das Feuer gewinnt an Intensität, wir müssen den Kampf fortsetzen.»