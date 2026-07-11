40 Grad, Alarmstufe Rot - die Hitze hat Frankreich weiter fest im Griff. Jetzt müssen die Tour-Organisatoren reagieren.

Malemort (dpa) – Die neunte Etappe der Tour de France wird wegen der massiven Hitzewelle in Frankreich verkürzt. Für das Département Corrèze, durch das gefahren werden soll, sei die Hitze-Alarmstufe Rot ausgerufen worden, teilten die Tour-Veranstalter mit. Deswegen werde das Teilstück von den ursprünglich geplanten 185,5 Kilometern durch das Zentralmassiv auf 155,5 Kilometer verkürzt. Diese Entscheidung wurde aufgrund der außergewöhnlichen Wetterbedingungen notwendig, hieß es.

Am Start in Malemort werden morgen bis zu 40 Grad Celsius erwartet, im Ziel in Ussel 35 Grad. Dazu ist die Etappe auch vom Profil anspruchsvoll mit vielen Anstiegen. Der Start ist für 13:45 Uhr vorgesehen. Die Fahrer werden voraussichtlich gegen 17:30 Uhr ins Ziel kommen.