Tour Down Under: Bauhaus Dritter, Welsford siegt erneut

Es hat nicht ganz gereicht zum ersten deutschen Saison-Erfolg. Phil Bauhaus muss sich im Sprint der Tour Down Under mit Platz drei begnügen, dafür jubelt ein deutsches Team erneut.

Adelaide (dpa) – Phil Bauhaus ist zum Abschluss der Tour Down Under auf das Podium gesprintet. Der 30 Jahre alte Radprofi musste sich auf der sechsten und letzten Etappe in Adelaide Tagessieger Sam Welsford aus Australien und dem Franzosen Bryan Coquard geschlagen geben. Die Gesamtwertung des Saison-Auftakts in der WorldTour gewann der Ecuadorianer Jhonatan Narvaez.

Mit dem dritten Tageserfolg durch Welsford endete das Etappenrennen für das deutsche Top-Team Red Bull sehr erfolgreich. Bereits im vergangenen Jahr hatte der 29-Jährige drei Etappen gewonnen. In der Gesamtwertung fuhr Neuzugang Finn Fisher-Black auf Platz drei. Der Neuseeländer lag zwölf Sekunden hinter Narvaez.

«Ein unglaublicher Start in die neue Saison. Mit Finn und Laurence als neue Fahrer im Team hat die Mannschaft eine fantastische Teamleistung gezeigt. Drei Etappensiege durch Sam und Finns dritter Platz in der Gesamtwertung sind wirklich herausragend», sagte der Sportliche Leiter Bernard Eisel.