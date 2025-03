Edinburgh (dpa) – Die Tour de France startet 2027 in Großbritannien. Der Grand Départ sowohl der Männer als auch der der Frauen wird in zweieinhalb Jahren auf der britischen Insel stattfinden. Das teilte der britische Radsport-Verband mit und bestätigte seit gut zwei Wochen kursierende Gerüchte.

Fest steht, dass die Tour de France der Männer in Schottlands Hauptstadt Edinburgh beginnen wird. Weitere Informationen sollen erst im Herbst veröffentlicht werden. «Die Strecke wird auch durch England und Wales führen, bevor es nach Frankreich geht», verriet Mark Cavendish. Der britische Ex-Weltmeister ist mit 35 Erfolgen der Rekord-Etappensieger der Tour.

Zuletzt war die Tour 2014 in Großbritannien gestartet worden, damals in der Grafschaft Yorkshire im Norden Englands. 2027 wird der fünfte Grand Départ im Königreich für die Männer, der erste für die Frauen.

Tour-Starts im Ausland sind mittlerweile eher Regel als Ausnahme. Die vergangenen Ausgaben wurden in Kopenhagen (2022), Bilbao (2023) und Florenz (2024) gestartet. In diesem Jahr wird das Peloton in Lille auf die dreiwöchige Reise geschickt, im kommenden Jahr in Barcelona.