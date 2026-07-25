Auf der Königsetappe der Tour hat der deutsche Radprofi das Rennen beendet. In diesem Jahr lief es ohnehin nicht wunschgemäß.

Alpe d'Huez (dpa) - Der deutsche Radprofi Pascal Ackermann ist auf der Königsetappe der Tour de France ausgestiegen. Wie die Tour-Organisation auf ihrer Seite mitteilte, hat der Sprinter beim Anstieg zum Col de la Croix-de-Fer das Rennen beendet.

Ackermann war sichtlich enttäuscht nach dem Tour-Aus. «Es hat heute halt einfach nicht gereicht», sagte der Pfälzer dem ZDF. Bei der Etappe am Vortag habe er einen Team-Materialwagen am Berg überholen worden. Er sei am Vorderreifen hängengeblieben und habe sich dann «quer über die Motorhaube gedreht». «Das soll jetzt keine Ausrede sein. Die Beine waren leer. Aber das Knie kommt halt auch ein bisschen dazu», sagte er,

Die vielen Zuschauer wollte er nicht verantwortlich machen. «Da sind immer welche dabei, zehn Stück oder so, die durchdrehen oder irgendetwas Falsches machen. Aber grundsätzlich war das nichts Schlimmes», sagte er. Problem sei, dass die Autos dann oft nicht durchkommen würden.

Für Ackermann lief es bei seiner dritten Tour-Teilnahme nicht wunschgemäß. In den Massensprints konnte er sich kaum in Szene setzen. Sein bestes Ergebnis war ein siebter Platz auf der achten Etappe nach Bergerac. Ein Tour-Etappensieg fehlt dem 32-Jährigen noch. Beim Giro hat er dagegen schon dreimal gejubelt, bei der Vuelta gewann er zwei Etappen.