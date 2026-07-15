Auf der Sprintetappe in der Mitte Frankreichs passiert lange nicht viel. 30 Kilometer vor dem Ziel stürzt der deutsche Profi Georg Zimmermann.

Nevers (dpa) – Der deutsche Radprofi Georg Zimmermann ist auf der elften Etappe der diesjährigen Tour de France gestürzt. Etwa 30 Kilometer vor dem Ziel in Nevers zeigten Fernsehbilder, wie der 28 Jahre alte Augsburger auf dem Boden lag und medizinisch von den Rennärzten begutachtet wurde. Danach konnte der frühere deutsche Meister zumindest wieder aufstehen.

Im vergangenen Jahr hatte Zimmermann die Frankreich-Rundfahrt vor der zehnten Etappe aufgeben müssen durch die Folgen eines Sturzes.

Der Vorfall ereignete sich an einer Stelle, wo Teammitarbeiter den Rennfahrern Verpflegungsbeutel anreichen. Neben Zimmermann waren auch noch ein paar andere Profis involviert. Wie es zu dem Vorfall kam, war zunächst nicht genau ersichtlich. Die elfte Etappe führte die Radprofis 161,3 Kilometer von Vichy und Nevers in der Mitte Frankreichs.