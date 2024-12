Pogacar will 2025 wieder Tour und WM gewinnen – Giro unklar

In diesem Jahr fuhr Tadej Pogacar in einer eigenen Liga. 25 Siege holte er. Der Slowene gewann die Tour, den Giro, die WM und einige Klassiker. Auch für 2025 hat der Radstar große Ziele.

Benidorm (dpa) – Für Radstar Tadej Pogacar steht ein vierter Triumph bei der Tour de France im kommenden Jahr im Blickpunkt. «Die Tour ist mein wichtigstes Ziel, zusammen mit der WM (in Ruanda). Ich werde versuchen, meine Titel in diesen Rennen erfolgreich zu verteidigen», kündigte Pogacar beim Teamtreffen seiner UAE-Mannschaft im spanischen Benidorm an.

Noch nicht entschieden hat der Slowene, ob er 2025 wieder den Giro d'Italia fährt oder womöglich an der Vuelta als dritte große Rundfahrt teilnimmt. Im vergangenen Jahr hatte Pogacar als erster Fahrer seit Marco Pantani 1998 das Giro-Tour-Double geschafft, anschließend holte er auch den WM-Titel in Zürich. «Ich sehe mich noch nicht als alter Fahrer an. Es ist noch Raum zu Verbesserungen», betonte der 26-Jährige, der 2024 mit 25 Saisonsiegen ein überragendes Jahr bestritten hatte.

Alle drei großen Rundfahrten werde er aber nicht fahren, so Pogacar, der auch wieder einige Klassiker im Blickpunkt hat. Bei Mailand-Sanremo will er einen weiteren Anlauf auf seinen ersten Sieg unternehmen. Auch die Flandern-Rundfahrt, die er 2023 gewann, steht auf seinem Frühjahrsprogramm. Den Kopfsteinpflaster-Klassiker Paris-Roubaix, den Pogacar noch nie bestritten hat, lässt er voraussichtlich erneut aus. Sein Saisonstart erfolgt im Februar bei der UAE-Tour.