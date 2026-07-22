Bevor es in den Alpen zur Sache geht, nutzt Sprinter Jasper Philipsen die letzte Chance zum Etappensieg. Die Favoriten gönnen sich einen ruhigen Tag.

Voiron (dpa) – Vor den drei schweren Alpen-Etappen hat Jasper Philipsen die letzte Chance für die Sprinter genutzt und die 17. Etappe der Tour de France gewonnen. Der Belgier holte sich nach 174,7 Kilometer von Chambéry nach Voiron den Sieg vor dem Schweizer Mauro Schmid und dem Niederländer Olav Kooij im Sprint einer größeren Gruppe. Für Philipsen war es der insgesamt elfte Etappensieg seiner Karriere.

Die deutschen Akteure waren chancenlos. Bester Deutscher war Georg Zimmermann auf Platz 18. Die Favoriten um Spitzenreiter Tadej Pogacar ließen es gemächlich angehen und waren dieses Mal mit mehreren Minuten Rückstand unterwegs.

Lipowitz bereits operiert

Der deutsche Radstar Florian Lipowitz, der am Dienstag im Einzelzeitfahren schwer stürzte und einen Schlüsselbeinbruch erlitt, ist inzwischen schon operiert worden. Der 25-Jährige muss mit einer Zwangspause von mindestens sechs Wochen rechnen.

Die erste schwere Alpenetappe findet am Donnerstag ohne ihn statt. Über 185,2 Kilometer geht es von Voiron nach Orcières-Merlette. Dabei warten insgesamt fünf Bergwertungen und 3800 Höhenmeter auf die Fahrer. Zum Schluss geht es über 7,1 Kilometer im Schnitt 6,7 Prozent hinauf.