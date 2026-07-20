Florian Lipowitz und Remco Evenepoel sind als Co-Kapitäne in die Tour de France gestartet. Vor der letzten Woche hat der belgische Doppel-Olympiasieger die besseren Karten.

Annecy (dpa) – Der Vorjahresdritte Florian Lipowitz kann sich für den Rest der Tour de France auch mit einer Helferrolle für Co-Kapitän Remco Evenepoel anfreunden. «Ich bin natürlich offen für alles. Remco hat definitiv gezeigt, dass er ganz vorne mitfahren kann und am Dienstag kommt seine Spezialdisziplin», sagte Lipowitz, der aktuell mit einem Rückstand von 6:48 Minuten auf dem fünften Gesamtrang liegt. Evenepoel ist nach seinem Etappensieg am Sonntag mit einem Abstand von 5:00 Minuten Gesamtzweiter hinter Spitzenreiter Tadej Pogacar.

Man werde im Team einen Plan für die letzte Woche machen. «Ich bin dann auch happy, ihm dabei zu helfen», ergänzte Lipowitz. Der 25-Jährige und Doppel-Olympiasieger Evenepoel waren als Doppelspitze in die Tour gestartet. Auf den ersten Bergetappen hatte noch der Belgier Probleme bei den Anstiegen, am Sonntag konnte Lipowitz den Besten nicht mehr folgen.

Evenepoel selbst ist dafür, an der derzeitigen Konstellation festzuhalten. «Es kann auch Tage geben, an denen ich Zeit verliere. Lipo ist ebenfalls in einer sehr guten Position im Gesamtklassement. Er muss um seinen Platz kämpfen, ich werde um meinen kämpfen. So sollten wir es angehen», meinte der Belgier.