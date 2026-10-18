Am Schlusstag der WM in Shanghai dürfen die deutschen Bahnradasse jubeln. Teutenberg ist in seiner Spezialdisziplin Ausscheidungsfahren nicht zu schlagen.

Shanghai (dpa) - Erst rauschte Tim Torn Teutenberg zu Gold in seiner Spezialdisziplin Ausscheidungsfahren, dann holte sich Lea Sophie Friedrich Silber im Keirin. Und zum Abschluss sammelte Altmeister Roger Kluge in einem spannenden Madison-Rennen an der Seite von Moritz Augenstein mit Platz drei eine weitere Medaille ein. Am Schlusstag der Weltmeisterschaften in Shanghai haben die deutschen Bahnradasse für weitere Erfolge gesorgt.

Der Kölner Teutenberg siegte im Ausscheidungsfahren souverän vor dem Dänen Tobias Hansen und dem Belgier Jules Hesters. Für den 24-Jährigen ist es die zweite Medaille, nachdem er bereits am Samstag Bronze im Omnium gewonnen hatte. Seine Spezialdisziplin ist aber das Ausscheidungsfahren. Dort hatte Teutenberg bereits 2023 und 2025 den EM-Titel gewonnen. Dazu gewann er in diesem Jahr EM-Silber.

Millimeter-Entscheidung im Keirin

Im Kampfsprint Keirin zeigte Friedrich ihre Klasse. Die achtmalige Weltmeisterin belegte in einer Millimeter-Entscheidung den zweiten Platz hinter der Russin Alina Lysenko. Dritte wurde die Britin Emma Finucane. Im Madison setzte sich das Europameister-Duo Kluge/Augenstein im Kampf um Bronze knapp vor Belgien durch. Gold ging an Dänemark vor Portugal.

Damit beendete das deutsche Team die Titelkämpfe in China mit neun Medaillen, darunter zwei goldene.