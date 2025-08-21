Die schnellen Männer im Peloton dominieren die erste Etappe der Deutschland Tour. Matthew Brennan gewinnt den Massensprint in Herford knapp gegen den Favoriten.

Essen (dpa) – Italiens Sprintstar Jonathan Milan hat einen erneuten Etappensieg bei der Deutschland Tour verpasst. Der 24-Jährige unterlag auf dem Teilstück mit 202,63 Kilometern zwischen Essen und Herford im Massensprint hauchdünn dem Briten Matthew Brennan. Der Niederländer Danny van Poppel belegte den dritten Platz. Im Vorjahr hatte Milan drei Etappen bei der D-Tour gewonnen.

Deutschlands neuer Radstar Florian Lipowitz kam mit dem Hauptfeld ins Ziel. Der Dritte der Tour de France übernahm auf der Etappe nach seinem gut zweiwöchigen Urlaub auch die Rolle des Helfers und versorgte seine Teamkollegen mit frischen Trinkflaschen.

Die zweite Etappe der D-Tour führt die Radprofis über 190,3 Kilometer von Herford nach Arnsberg ins Sauerland. Das fünftägige Etappenrennen endet am Sonntag in Magdeburg.