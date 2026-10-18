In seiner Spezialdisziplin zeigt der sprintstarke Kölner wieder seine Klasse. Nach zwei EM-Titeln triumphiert er nun bei der Weltmeisterschaft.

Shanghai (dpa) – Tim Torn Teutenberg hat bei den Bahnrad-Weltmeisterschaften in Shanghai die Goldmedaille im Ausscheidungsfahren gewonnen. Der Kölner siegte vor dem Dänen Tobias Hansen und dem Belgier Jules Hesters. Für den 24-Jährigen ist es die zweite Medaille, nachdem er bereits am Samstag Bronze im Omnium gewonnen hatte.

Seine Spezialdisziplin ist aber das Ausscheidungsfahren. Dort hatte Teutenberg bereits 2023 und 2025 den EM-Titel geholt. Dazu gewann er in diesem Jahr EM-Silber. Für das deutsche Team war es bei den Titelkämpfen in China bereits die siebte Medaille.