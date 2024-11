Bahnrad-WM: Frauen-Vierer greift nach Medaille

Kopenhagen (dpa). Der Frauen-Vierer steuert bei den Bahnrad-Weltmeisterschaften in Kopenhagen in der 4000-Meter-Mannschaftsverfolgung auf eine Medaille zu. In der Qualifikation am Mittwoch fuhren Franziska Brauße, Mieke Kröger, Lisa Klein und Laura Süßemilch in 4:16,823 Minuten die drittschnellste Zeit hinter Großbritannien und Italien und lagen im nur acht Mannschaften umfassenden Feld klar vor der weiteren Konkurrenz.

Bundestrainer André Korff zeigte sich mit dem Auftritt zufrieden. «Italien war schwer einzuschätzen, aber die Zeit, die wir gefahren sind, war das, was wir uns vorgenommen hatten», sagte der 51-Jährige. Am Donnerstag kämpft die Mannschaft, in der mit Brauße, Kröger und Klein noch drei Olympiasiegerinnen von 2021 stehen, gegen Italien um den Einzug ins Finale. Bei den Olympischen Spielen in Paris hatte der Vierer Platz sechs belegt.