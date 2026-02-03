Lea Sophie Friedrich verpasst bei der Bahnrad-EM eine Medaille im Sprint nur knapp. Auch das deutsche Team bleibt am dritten Tag der Titelkämpfe ohne Podestplatz.

Konya (dpa) – Die Olympia-Zweite Lea Sophie Friedrich hat bei den Bahnrad-Europameisterschaften in Konya eine weitere Medaille verpasst. Die 26-Jährige musste sich in der Königsdisziplin Sprint im kleinen Finale in zwei Läufen der Russin Alina Lysenko knapp geschlagen geben. Auch für Lea Lin Teutenberg erfüllten sich einen Tag nach Bronze im Ausscheidungsfahren die Hoffnungen auf eine weitere Medaille im Omnium nicht.

Damit ging die deutsche Mannschaft am dritten Tag der Titelkämpfe leer aus, nachdem es an den ersten beiden Tagen noch sechs Medaillen – darunter zwei goldene – gegeben hatte.

Friedrich gegen Britinnen chancenlos

Friedrich hatte im Sprint-Wettbewerb zunächst das Halbfinale gegen die Britin Sophie Capewell klar mit 0:2 verloren. Damit dokumentierten die Britinnen ihre derzeitige Vormachtstellung. Im Finale wurde Capewell sogar noch von ihrer überragenden Teamkollegin Emma Finucane besiegt. Immerhin hatte Friedrich mit der deutschen Mannschaft am Sonntag das Teamsprint-Finale gegen Großbritannien gewonnen.

Teutenberg lag im Mehrkampf Omnium nach der zweiten von vier Disziplinen noch auf Medaillenkurs, ehe sie ausgerechnet im Ausscheidungsfahren patzte. Hatte sie am Vortag in dieser Disziplin noch den dritten Platz belegt, schied sie dieses Mal bereits früh aus. Zu allem Überfluss wurde die Kölnerin danach auch noch in einen Sturz verwickelt. Am Ende reichte es nach dem abschließenden Punktefahren zum siebten Gesamtrang, der Sieg ging an die Britin Emma Morris.

Einen guten fünften Platz belegte Max-David Briese im Scratchrennen, das der Schweizer Alex Vogel gewann.