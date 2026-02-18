Florian Lipowitz rollt auf der ersten Etappe an der Algarve im Hauptfeld mit. Den Massensprint entscheidet ein Franzose für sich.

Tavira (dpa) – Deutschlands Radsportstar Florian Lipowitz ist bei der Auftaktetappe der Algarve-Rundfahrt mit dem Hauptfeld ins Ziel gekommen. Für den Vorjahresdritten der Tour de France war es erst der zweite Auftritt in dieser Saison. Zuvor hatte der 25-Jährige nur das Teamzeitfahren auf Mallorca bestritten und sich an der Seite von seinem neuen Red-Bull-Teamkollegen Remco Evenepoel direkt den ersten Sieg gesichert.

Die erste Etappe in Portugal gewann der Franzose Paul Magnier nach 183,5 Kilometern von Vila Real de Santo Antonio nach Tavira im Massensprint vor Jordi Meeus aus Belgien und dem Tschechen Pavel Bittner. Bester Deutscher war Pascal Ackermann, der als Siebter ins Ziel sprintete. Am Donnerstag führt der zweite Tagesabschnitt über 147,2 Kilometer von Portimao nach Foia. Die Algarve-Rundfahrt endet am Sonntag.