Beim Giro geht es nach einigen flacheren Aufgaben hoch her. In den italienischen Alpen schnappt sich Rad-Star Vingegaard den Tagessieg - und das Rosa Trikot des Gesamtführenden.

Gressan (dpa) – Bei der ersten Bergankunft des 109. Giro d'Italia in den Alpen hat Rad-Star Jonas Vingegaard das Rosa Trikot des Gesamtführenden übernommen. Der zuvor Führende Afonso Eulálio aus Portugal konnte beim Schlussanstieg zum Skigebiet Pila im Aostatal im Norden des Landes wie erwartet nicht mehr folgen.

Vingegaard, größter Favorit auf den Giro-Triumph, liegt nun etwa eine Woche vor Ende der Rundfahrt mit einem Abstand von 2:26 Minuten auf Eulálio an der Spitze der Gesamtwertung. In der Vergangenheit gewann der Däne zweimal die Tour de France und im vergangenen Jahr die spanische Vuelta. Mit einem Sieg beim Giro hätte er bei allen drei großen Rundfahrten des Radsports triumphiert.

Dritter Etappensieg für Vingegaard beim Giro

Der 29-Jährige überholte fünf Kilometer vor dem Ziel der 14. Etappe die Ausreißer und holte mit einem Abstand von 49 Sekunden auf den Österreicher Felix Gall und 58 Sekunden auf den Australier Jai Hindley den Tagessieg nach 133 Kilometern mit insgesamt drei Anstiegen der ersten Kategorie. Für Vingegaard war es der insgesamt dritte Etappensieg bei der diesjährigen Italien-Rundfahrt.

Am Sonntag dürfte es zu einem Massensprint in Mailand nach einer Flachetappe mit einer Distanz von 157 Kilometern kommen. Am Montag folgt der nächste Ruhetag, ehe die Rundfahrt am 31. Mai in Rom endet.