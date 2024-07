Kurz vor den Olympischen Spielen in Paris tritt Goldhoffnung Leo Neugebauer auf ungewohnter Bühne auf. Der Zehnkämpfer wird zur Comic-Figur – und lässt auch als diese die Muskeln spielen.

Leichtathletik: Weltmeisterschaft, Zehnkampf, Stabhochsprung, Männer, im Nationalen Leichtathletikzentrum. Leo Neugebauer (Deutschland) in Aktion. (zu dpa: «Zehnkämpfer «Leo Quakgebauer» im neuen Micky-Maus-Heft»)

Leichtathletik: Weltmeisterschaft, Zehnkampf, Stabhochsprung, Männer, im Nationalen Leichtathletikzentrum. Leo Neugebauer (Deutschland) in Aktion. (zu dpa: «Zehnkämpfer «Leo Quakgebauer» im neuen Micky-Maus-Heft») Foto: Marcus Brandt/DPA

Frankfurt/Main (dpa) – Entenhausen statt Paris: Zehnkämpfer und Olympia-Goldhoffnung Leo Neugebauer macht einen Abstecher in die Comic-Welt. Der Leichtathlet ziert das Cover der am Freitag erscheinenden nächsten Ausgabe des Micky-Maus-Magazins als durchtrainierter «Leo Quakgebauer».

Doch wie kommt es überhaupt zu Neugebauers Comic-Auftritt? Die Drillinge Tick, Trick und Track sind beim Fußball einer rüden Clique von Klassenkameraden unterlegen. Also stellen sie sich ihren Herausforderern in einer anderen Sportart: Tauziehen. Dann kommt Neugebauer ins Spiel, der die drei Enten in Form bringen soll.

Neugebauer zählt zu den deutschen Goldkandidaten bei den Olympischen Spielen in Paris, der Zehnkampf findet am 2. und 3. August statt. Der 24-Jährige verbesserte in dieser Saison erneut seinen eigenen deutschen Rekord und sorgte dabei zugleich für eine Jahresweltbestleistung.

«Leo Neugebauer ist nicht nur ein herausragender Sportler, sondern auch ein starkes Vorbild für junge Menschen. Wir freuen uns daher umso mehr, dass wir ihn für ein spannendes Comic-Abenteuer gewinnen konnten und drücken ihm für die bevorstehenden Olympischen Spiele in Paris fest die Daumen», sagt Johannes Kanty, Verantwortlicher Redakteur des Micky-Maus-Magazins.