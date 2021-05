Götzis

Olympia-Quali im Visier

Zehnkämpfer Kaul: „Als Weltmeister keinen Bonus“

Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul will beim Mehrkampf-Meeting am 29. und 30. Mai in Götzis die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio im ersten Anlauf schaffen.