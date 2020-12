Archivierter Artikel vom 16.07.2020, 11:25 Uhr

Halle

Leichtathletik

Weltklasse-Hürdensprinterin Roleder erwartet Nachwuchs

Hürdensprinterin Cindy Roleder erwartet ihr erstes Kind. Die Olympia-Fünfte und WM-Silbermedaillengewinnerin von Peking 2015 kann daher nicht wie geplant am Anhalt-Meeting am 8. September in Dessau-Roßlau teilnehmen.