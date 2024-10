Die Jagd nach dem Halbmarathon-Weltrekord wird in Valencia zum Sekundenkrimi. Yomif Kejelcha aus Äthiopien schafft es. Knapper hätte es aber kaum sein können.

Anzeige

Valencia (dpa). Der Äthiopier Yomif Kejelcha hat in Valencia den Halbmarathon-Weltrekord um eine Sekunde verbessert. Der frühere WM-Silbermedaillengewinner über die 10.000 Meter lief in Spanien eine Zeit von 57:30 Minuten. Er war damit einen Tick schneller als Jacob Kiplimo aus Uganda, der die bisherige Bestmarke (57:31 Minuten) 2021 in Lissabon aufgestellt hatte.