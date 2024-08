Schwere Verletzung bei Siebenkämpferin Weißenberg

Der Olympia-Tag beginnt für die Leichtathleten mit einer schweren Verletzung und Tränen. Siebenkämpferin Weißenberg bleibt vor dem Start an einer Hürde hängen.

Anzeige

Saint-Denis (dpa). Siebenkämpferin Sophie Weißenberg hat sich in der finalen Einstimmung auf ihren Olympia-Start schwer verletzt. Die 26-Jährige lag im Stade de France weinend am Boden und wurde vom medizinischen Personal betreut. Wenig später schoben die Helfer Weißenberg in einem Rollstuhl von der Bahn. Die Leverkusenerin hielt sich die Hände vor das Gesicht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt von Twitter Dieser Inhalt ergänzt den Artikel. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Mit dem öffnen des externen Inhaltes erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den externen Dienst Twitter übermittelt werden. Mehr dazu finden Sie in der Dieser Inhalt ergänzt den Artikel. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Mit dem öffnen des externen Inhaltes erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den externen Dienstübermittelt werden. Mehr dazu finden Sie in der Datenschutzerklärung Öffnen

Verletzung beendet Olympia-Träume

Bei den Vorbereitungen auf den Auftakt im Hürden-Sprint des Siebenkampfs blieb die Leverkusenerin an der zweiten Hürde hängen. Sie lief danach noch ein paar Schritte, ehe sie zu Boden ging. Teamkollegin Carolin Schäfer kam vor ihrem eigenen Start im selben Lauf schnell zur Kollegin. Welche Verletzung sich die WM-Siebte zugezogen hat, war zunächst nicht bekannt. Beim Aufstehen konnte sie ihren linken Fuß nicht belasten. Schäfer deutete im Dialog mit den Helfern auf ihre eigene Ferse.