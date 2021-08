Sommerspiele in Tokio

Paralympicssieger Kappel verzichtet auf Eröffnungsfeier

Fellbach (dpa) – Rio-Sieger Niko Kappel bringt für seinen Traum vom erneuten Paralympics-Gold im Kugelstoßen alle Opfer und will auch auf die Eröffnungsfeier der Spiele in Tokio am 24. August verzichten.