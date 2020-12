Archivierter Artikel vom 09.08.2020, 08:45 Uhr

Olympiasieger Kipruto positiv auf Corona getestet

Olympiasieger Conseslus Kipruto ist mit dem Coronavirus infiziert und fällt damit für das Diamond-League-Meeting in der Leichtathletik am 14. August in Monaco aus, teilte der 3000-Meter-Hindernisläufer auf Instagram mit.