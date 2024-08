Medien: Hochspringer Tamberi verspätet doch nach Paris

Anzeige

Paris (dpa). Mit Verspätung hat sich Hochsprung-Olympiasieger Gianmarco Tamberi auf den Weg zu den Sommerspielen in Paris gemacht. Videos italienischer Medien zeigten den 32 Jahren alten Fahnenträger des italienischen Teams am Nachmittag auf dem Flughafen in Rom. Dort hob dann später ein Flugzeug in Richtung Paris ab, wo am Mittwoch die Qualifikation stattfindet. Das Finale folgt am Samstag.

Der Olympiasieger, Welt- und Europameister hatte seine Anreise zuvor wegen eines Nierensteins verschieben müssen. Tamberi postete bei Instagram lediglich ein Foto aus dem Inneren eines Flugzeuges.

Am Sonntag hatte Tamberi noch geschrieben: «Drei Tage vor dem Wettkampf, für den ich alles geopfert habe, finde ich mich jetzt hilflos im Bett wieder mit 38,8 Grad Fieber.» Er sei zuvor nach einem Schmerz in der Seite in die Notaufnahme gebracht worden, werde aber in Paris sein und bis zum letzten Sprung alles geben. Mit 2,37 Metern – gesprungen bei der EM in Rom vor zwei Monaten – ist er vor Olympia die Nummer eins der Welt.

Schon nach der Eröffnungsfeier der Spiele in Paris hatte der als großer Showman bei Wettkämpfen auftretende Italiener für Schlagzeilen gesorgt. Er hatte seinen Ehering bei der Zeremonie auf der Seine verloren.