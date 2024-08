Ingebrigtsen verbessert Weltrekord über 3000 Meter

Anzeige

Chorzow (dpa). Norwegens Lauf-Star Jakob Ingebrigtsen hat einen Uralt-Weltrekord der Leichtathletik klar verbessert. Der 5000-Meter-Olympiasieger lief über die nicht olympischen 3000 Meter in Chorzow 7:17,55 Minuten. Damit war der 23-Jährige beim Diamond-League-Meeting in Polen gut drei Sekunden schneller als Daniel Komen am 1. September 1996 in Rieti. Der Kenianer lief damals 7:20,67 Minuten.