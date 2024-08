Hartmann im 100-Meter-Halbfinale ausgeschieden

Für Joshua Hartmann ist der Weg in den Endlauf über 100 Meter zu weit. Der Sprinter hat noch weitere Olympia-Chancen.

Anzeige

Saint-Denis (dpa). Sprinter Joshua Hartmann hat das Olympia-Finale über 100 Meter klar verpasst. Der Kölner belegte in seinem Halbfinale im Stade de France in 10,16 Sekunden den siebten Platz. Zum Weiterkommen in den Endlauf wäre einer der ersten beiden Ränge oder eine schnellere Zeit notwendig gewesen.

Den Sieg holte der Südafrikaner Akani Simbine in 9,87 Sekunden, direkt weiter kam zudem Letsile Tebogo aus Botswana in 9,91 Sekunden.

Der deutsche Rekordler Owen Ansah, der Ende Juni in 9,99 Sekunden als erster nationaler Sprinter unter zehn Sekunden geblieben war, hatte sich in Saint-Denis bei Paris nicht für das Halbfinale qualifiziert.

Hartmann und Ansah sind bei den Spielen von Paris noch für die deutsche Sprint-Staffel eingeplant, die in Rom EM-Bronze gewann. Hartmann tritt zuvor noch über seine Spezialstrecke 200 Meter an, auf der der 25-Jährige den deutschen Rekord hält.