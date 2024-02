Leichtathletik

Apeldoorn

Femke Bol verbessert Hallen-Weltrekord über 400 Meter

Die niederländische Doppel-Weltmeisterin Femke Bol hat erneut einen Weltrekord über 400 Meter aufgestellt. Die 23 Jahre alte Leichtathletin kam in Apeldoorn in den Niederlanden in 49,24 Sekunden ins Ziel.