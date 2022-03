Dreispringerin Rojas siegt mit Weltrekord bei Hallen-WM

Belgrad (dpa). Die 26-Jährige aus Venezuela sprang in Belgrad 15,74 Meter weit. Damit übertraf sie ihre bisherige Hallen-Bestmarke, die sie am 21. Februar 2020 in Madrid gesprungen war, gleich um 31 Zentimeter und überbot sogar ihren Freiluft-Weltrekord. Die Bestmarke von 15,67 Metern hatte Rojas im vergangenen August bei den Olympischen Spielen in Tokio aufgestellt.

Silber hinter der überragenden Dreispringerin der vergangenen Jahre holte die Ukrainerin Maryna Bech-Romantschuk, die sich im letzten Versuch noch auf 14,74 Meter steigerte, damit aber genau einen Meter kürzer sprang als die überragende Rojas. Die auch im Weitsprung zur Weltspitze zählende Bech-Romantschuk hüllte sich im Innenraum in eine ukrainische Fahne und hatte Tränen in den Augen.

Ihre Teamkollegin Jaroslawa Mahutschich hatte am Vortag den Titel im Hochsprung gewonnen. Angesichts des russischen Angriffs ist in Belgrad nur ein sechsköpfiges Team aus der Ukraine dabei.

Während Neele Eckhardt-Noack aus Göttingen mit 13,96 Metern auf Platz zwölf im Dreisprung kam, belegte der deutsche 3000-Meter-Meister Maximilian Thorwirth den achten Platz. Der Düsseldorfer lief 7:45,87 Minuten und hielt sich lange Zeit achtbar. Den Titel sicherte sich 10.000-Meter-Olympiasieger Selemon Barega in 7:41,38 Minuten vor seinem äthiopischen Landsmann Lamecha Girma, der 7:41,63 Minuten lief. Bronze holte der Brite Marc Scott in 7:42,02 Minuten.