Diskuswerfer Prüfer auf Rang sechs im Olympia-Finale

Foto: Michael Kappeler/DPA

Saint-Denis (dpa). Diskuswerfer Clemens Prüfer hat sich im Olympia-Finale überaus ordentlich präsentiert. Der 26 Jahre alte Potsdamer belegte in einer hochklassigen Konkurrenz den sechsten Rang mit 67,41 Metern und verließ am Ende lächelnd den Wurfring. Seine Teamkollegen Henrik Janssen und Mika Sosna waren nach enttäuschenden Auftritten bereits in der Qualifikation hängen geblieben.

Überraschungs-Olympiasieger wurde der Jamaikaner Roje Stona, der den Diskus im vierten Durchgang auf die persönliche Bestweite von genau 70 Metern schleuderte. Damit düpierte der WM-19. des Vorjahres sämtliche Favoriten.

Weltrekordler muss sich mit Silber begnügen

Silber ging mit nur drei Zentimetern weniger an den Litauer Mykolas Alekna. Der 21 Jahre alte Weltrekordhalter und Europameister von 2022 verpasste es damit vorerst, in die Fußstapfen seines Vaters Virgilijus zu treten. Alekna senior holte 2000 in Sydney die erste seiner beiden Goldmedaillen und sammelte etliche Titel.

Der Australier Matthew Denny sicherte sich Bronze mit 69,31 Metern vor dem einstigen Weltmeister Kristjan Ceh. Für den Slowenen reichten 68,41 Meter nur zu Rang vier.

Packender Schlusssprint über 400 Meter

Gold über 400 Meter sicherte sich auf den letzten Metern der Amerikaner Quincy Hall in 43,40 Sekunden. Damit fing Hall den Briten Matthew Hudson-Smith noch ab, der 43,44 Sekunden lief. Zu Bronze sprintete Muzala Samukonga aus Sambia in 43,74 Sekunden.