Mit dem Gehen über 20 Kilometer beginnen die olympischen Leichtathletik-Wettbewerbe in Paris. Der erste Sieger kommt aus Ecuador.

Paris 2024, Olympia, Leichtathletik, 20 km Gehen, Männer im Jardins du Trocadero, Christopher Linke (l) aus Deutschland in Aktion. (zu dpa: «Deutsche Geher ohne Chance - Gold nach Ecuador»)

Paris 2024, Olympia, Leichtathletik, 20 km Gehen, Männer im Jardins du Trocadero, Christopher Linke (l) aus Deutschland in Aktion. (zu dpa: «Deutsche Geher ohne Chance - Gold nach Ecuador») Foto: Sven Hoppe/DPA

Paris (dpa). Die deutschen Geher sind zum Auftakt der olympischen Leichtathletik-Wettbewerbe in Paris ohne Chance auf eine Medaille geblieben. Routinier Christopher Linke aus Potsdam belegte über 20 Kilometer Platz 19, der Berliner Leo Köpp kam auf Rang 23. Das erste Leichtathletik-Gold dieser Spiele holte Brian Daniel Pintado aus Ecuador.

Der WM-Zweite über 35 Kilometer siegte auf dem L-förmigen Rundkurs zu Füßen des Eiffelturms in 1:18:55 Stunden. Silber ging an den WM-Dritten Caio Bonfim aus Brasilien (1:19:09), Bronze an Weltmeister Álvaro Martín aus Spanien (1:19:11). Vierter wurde nach Olympia-Gold vor drei Jahren Massimo Stano aus Italien (1:19:12).

Paris 2024, Olympia, Leichtathletik, 20 km Gehen, Männer im Jardins du Trocadero, Leo Köpp aus Deutschland in Aktion. (zu dpa: «Deutsche Geher ohne Chance – Gold nach Ecuador») Foto: Sven Hoppe/DPA

Linke hatte nach Platz fünf bei den vergangenen Spielen und der vorigen WM 1:40 Minuten Rückstand auf Pintado. «Im Moment bin ich einfach fertig und enttäuscht», sagte er. Der 35-Jährige gehörte bei seiner vierten Olympia-Teilnahme lange zum hinteren Teil der stetig kleiner werdenden Spitzengruppe. Nach rund 15 Kilometern wurde die Lücke nach ganz vorn dann doch zu groß.

Der EM-Achte Köpp verlor bereits deutlich früher den Anschluss und kam 2:41 Minuten nach dem Sieger ins Ziel.

Gewitter sorgt für verspäteten Start

Das Rennen begann nach einem Gewitter am Morgen mit halbstündiger Verzögerung erst um 8.00 Uhr. Die Athleten hatten anfangs zwar nicht mit Hitze, aber hoher Luftfeuchtigkeit zu kämpfen.

Anschließend ermitteln die Geherinnen über 20 Kilometer ihre Olympiasiegerin. Am kommenden Mittwoch steht noch eine gemischte Staffel auf dem Programm. Ein Geher und eine Geherin pro Nation absolvieren die Marathondistanz von knapp 42,2 Kilometern, beide müssen je zweimal auf die Strecke.

Linke ließ seinen eigentlich geplanten Start offen. «Ich brauche erst mal meine Ruhe und dann gucke ich, wie ich mich erhole, vor allem, wie ich im Olympischen Dorf schlafe», erklärte er angesichts seines auch nachts 26 Grad warmen Zimmers.