Chicago-Marathon wegen Corona-Pandemie abgesagt

Archivierter Artikel vom 13.07.2020, 21:53 Uhr

Der Chicago-Marathon fällt wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr aus. Das teilten die Organisatoren mit. Das Rennen sollte am 11. Oktober stattfinden.

„Die Hoffnung treibt uns als Läufer und als Menschen an“, sagte Organisations-Chef Carey Pinkowski. Seine Hoffnung sei es gewesen, alle am Start zu sehen, „aber unsere höchste Priorität war immer die Sicherheit unserer Teilnehmer und unserer Freiwilligen“.

Die Entscheidung reiht sich in die Absagen zahlreicher Marathon-Klassiker wie Berlin, Boston und New York ein. Die USA ist weltweit am stärksten von der Corona-Pandemie betroffen.

